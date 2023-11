MPAM divulga relação de aprovados na prova objetiva do Estágio de Direito

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), divulgou o resultado do julgamento de recursos e Relação final dos aprovados na Prova Objetiva do XXIV Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiário de Direito, veja a lista. O MPAM divulga ainda o gabarito final da prova objetiva e a alteração do edital, já com a nova data para realização da prova subjetiva.

A prova subjetiva será realizada no dia 12/11/2023, das 9h às 10h, em ambiente on-line, com duração de uma hora e para candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) com duração de duas horas.

O certame oferece 28 vagas, sendo seis reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e oito para negros ou pardos. Também haverá formação de cadastro reserva. O valor da bolsa mensal é de R$1.173,56 (mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de auxílio transporte de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais).

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 3655-0753, no horário de atendimento das 8h às 14h. Com informações do MPAM