Modo como Jonatham Padilha foi morto na Comunidade Sharp justifica a prisão do suspeito, diz Juiz

O Juiz Mauro Moraes Antony, do Plantão Criminal, decretou a prisão preventiva de José Henrique Silva de Souza, e motivou a decisão afirmando que os detalhes do crime que vitimou Jonatham David Padilha da Costa, por si, revelaram a conduta nociva do suspeito que não mais poderia permanecer em liberdade. O corpo de Jonatham foi encontrado sem vida , no dia 28 de maio em uma área de mata na zona leste de Manaus. Os detalhes do crime, por si, revelaram a periculosidade de José Henrique, assinalou o juiz. Após o cometimento do crime, José carregou o corpo até uma área de mata que fica próximo a sua casa, jogando a faca em um igarapé.

A decisão destaca que o suspeito responde a outros processos penais, inclusive com uma condenação pela prática do crime de roubo no sistema do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para o juiz, ‘a conduta desregrada causa fissuras profundas no seio social, razão pela qual surge a intervenção estatal como instrumento de inibição de condutas semelhantes’.

A vítima, como esclareceu a autoridade policial, morreu por asfixia mecânica, e foi encontrada na Comunidade da Sharp, no Bairro Armando Mendes, em Manaus. O suspeito alegou legítima defesa. A polícia desmente essa possibilidade, baseada no fato de que a investigação, na análise da dinâmica do crime, concluiu que a causa morte não é compatível com a tese do infrator, e diz que o suspeito se entregou somente por medo de traficantes que não concordaram com a morte de Jonathan, porque não a tinham autorizado.

Atendendo a um requerimento da Delegada Déborah da Fonseca Barreiros, o magistrado expediu um mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento, voltado ao interesse da investigação, poderá propiciar uma melhor apreensão da cadeia de custódia que servirá de base à futura ação penal. Buscas pessoais, independentes de mandado, poderão ser cumpridas.

Processo 0510397-70.2023.8.04.0001