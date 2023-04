Ministro da Justiça faz relato de ações de Escola Segura e registra apreensão de armas

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que houve efeitos no que o Governo Federal denomina de Operação Escola Segura, lançada após duas ocorrências, uma em São Paulo e outra em Blumenau/SC. O Disque Denúncia trouxe, até, então, como efeito de sua implantação, o cumprimento de diligências que resultaram na apreensão de 07 armas e a prisão de um suspeito.

O Ministro publicou em sua conta no Twitter que foi efetuado pedido para exclusão de 270 contas, com hashtags relacionadas a ataques contra escolas, cujos autores estão sendo investigados. O Tik Tok foi instado a retirar do ar duas contas que incitavam medo às famílias e que se encontravam viralizando. A operação teve início na última quinta feira, dia 06 de junho e o governo mantém os denunciantes no anonimato.