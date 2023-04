Aborto será um dos temas fortes na próxima eleição americana indicam conflitos jurídicos no país

Uma decisão nos Estados Unidos da América protege o direito de aborto à mulher desde o ano de 1973, mas a medida foi bloqueada pelos republicanos do Senado no ano passado. No meio jurídico, uma pílula abortiva virou confronto político de democratas e republicanos. Ordens judiciais que são antagônicas entre si disputam a permissão do uso da mifepristona, uma pílula abortiva.

No Texas americano um juiz federal determinou que a antiga aprovação do medicamento abortivo fosse suspenso, com reflexos sobre práticas abortivas por meio da pílula. Ocorre que, no Estado de Washington, o judiciário concedeu decisão em linha diversa, cujo conteúdo jurídico marcou um conflito de decisões que deve chegar à Suprema Corte Americana. O magistrado determinou pela validez da medida que foi suspensa pelo colega.

A mifepristona pode suspender a gravidez nas primeiras 10 semanas. O Governo Biden defende que a pílula é segura e ingressará no Judiciário com vista a manter o uso do medicamento. O aborto é tema que é de relevância política nos Estados Unidos da América, e, sem dúvida, será levado para as próximas eleições presidenciais.