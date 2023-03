Militar consegue ordem para manter promoção por critério de antiguidade na carreira

Não se pode dar interpretação contrária à lei, firmou o Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, do Tribunal de Justiça, ao conceder um mandado de segurança que afastou ato considerado ilegal do Governador do Estado. O ato impugnado pelo militar havia definido como critério de promoção na carreira no Corpo de Bombeiros, a classificação final outrora obtida no concurso público. Com a decisão, se deu novos contornos à situação jurídica, restabelecendo-se que deve ser obedecida a ordem de antiguidade no serviço militar.

No caso concreto foi garantido ao militar a retificação da sua ordem hierárquica no posto de 1º Tenente do Quadro Complementar de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas conforme classificação final obtida em curso de Formação de Oficiais de Saúde, dentro de sua especialidade.

O ato atacado e tido como ilegal no decreto de promoção do Governador do Estado, promoveu os 2º Tenentes do Quadro Complementar de Saúde do Corpo de Bombeiros ao posto de 1º Tenentes levando em consideração a ordem de classificação no concurso público de admissão, o que não esteve, conforme o julgado, em harmonia com a previsão legal, ferindo direito líquido e certo do impetrante.

Há legislação estadual específica sobre os critérios de precedência hierárquica para promoção por antiguidade ao posto de 1º Tenente do QOS-Quadro de Oficiais de Saúde, do Corpo de Bombeiros, como previsto na Lei 3.498/2010.

Embora o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar não tenha legislação específica, compreendeu-se que seria aplicável a lei que rege a Polícia Militar do Amazonas, por força de teor constante no ato das disposições transitórias da Constituição do Estado.

Adotou-se o previsto no § 1º do artigo 11 da referida lei que prevê que a ordem hierárquica de colocação dos oficiais da Polícia Militar do Amazonas nos postos iniciais, resulta da ordem de classificação em curso de formação ou concurso para admissão.

Leia a decisão: