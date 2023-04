Magno Malta não causou danos morais a Xuxa Meneghuel, diz TJSP

O Desembargador Luiz Beethoven Giffone Ferreira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou a Xuxa Meneghuel um pedido de indenização por danos morais contra o senador Magno Malta, do PL-ES. Malta fez críticas a uma obra de Xuxa, denominada “Maya:bebê arco-íris”

A obra tem temática LGBTQIA+ e Malta, por meio de um vídeo em redes sociais, criticou a autora. Xuxa debateu na obra que o valor da diversidade deve ser considerado desde a infância. A obra revelou uma protagonista menina com duas mães. Ocorre que, sem esperar que a obra chegasse às livrarias, o senador fez críticas baseadas numa entrevista de Xuxa.

Malta condenou a obra e insinuou ‘Xuxa, aquela mesma que foi para a cama num filme com um garotinho pequenininho e depois se tornou a defensora do disk 100, penso que para apagar aquilo lá, pretendia publicar um livro infantil de ‘temática LGBT’. Para Malta ‘Deus criou macho e fêmea, e isso não é religião, é ciência’.

Xuxa argumentou que o vídeo postado por Malta era calunioso, e que causou danos a sua imagem. Não foi o que entendeu a 2ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, que, com base no voto do Relator, concluiu que houve mera crítica do Senador. “Xuxa é uma pessoa pública e conhecida, acostumada com as críticas do púbico e da imprensa”, firmou a decisão.