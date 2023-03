‘Livros de economia estão superados, é preciso criar nova mentalidade de governo’, diz Lula

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao se pronunciar, hoje, dia 20 de março, fez o registro de que os ‘livros de economia estão superados, é preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão de a gente governar’, reforçando que seja preciso ‘arejar’ a cabeça e que os cursos de economia não se reciclaram. Importam mudanças, e os economistas têm que aprender a diferenciar custo, gasto e investimento.

A declaração veio durante o relançamento do Programa Mais Médicos, no Palácio do Planalto, em Brasília. Sobre o programa de saúde, o presidente disse que esse programa não pode ficar refém de gastos, dos juros altos ou cortes orçamentários em nome de um equilíbrio fiscal.

Para Lula há bastante diferença entre avanço social e equilíbrio fiscal. Temas como a educação, e saúde não podem ser tratados como gastos, enfatizou o presidente, porque são temas vinculados a investimentos. O Governo pressiona para que as regras fiscais cobradas não se constituam em obstáculos aos ‘investimentos’ que defende como imprescindíveis na gestão petista.