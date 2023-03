Justiça afasta novamente integrante da Força Jovem que tentou ver Vasco x Flamengo no Maracanã

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos estendeu o afastamento de Bruno Pereira Ribeiro, conhecido como Bruno Fet, integrante da Força Jovem do Vasco, até 31 de dezembro deste ano. Isso porque Bruno descumpriu ordem judicial e voltou ao Maracanã no último domingo, dia do clássico entre Vasco x Flamengo. Desta vez, Bruno Pereira vai responder pelo crime de desobediência de decisão judicial e terá que usar tornozeleira eletrônica.

Bruno foi afastado pelo mesmo juízo no dia 7 deste mês, dois dias depois de outra disputa entre os dois times. Naquela decisão, ele e outros cinco membros da torcida organizadas devem ficar afastados de qualquer evento esportivo e manter distância de até cinco quilômetros dos locais de competição.

Uma audiência sobre o caso foi marcada para o dia 10 de maio.

Com informações do TJ-RJ