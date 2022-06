Lei que garante reajuste salarial de 12,47% a servidores da Semed é sancionada em Manaus

Manaus/AM – Foi aprovado nesta terça-feira (14), pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o projeto de lei que autoriza o reajuste de 12,47% no salário dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O projeto foi entregue à Casa Legislativa na última segunda-feira (13), em caráter de urgência, encaminho pelo prefeito David Almeida.

“Quero agradecer a toda a Câmara Municipal, que aprovou o reajuste salarial dos servidores da educação. A mensagem governamental que nós enviamos ontem de forma rápida e célere foi aprovada. Estou sancionando essa lei para que esse aumento possa ser concedido o mais rápido possível, retroativo ao mês de maio”, ressaltou Almeida.

A proposta inclui o pagamento retroativo a partir de maio deste ano, além de reajustar os auxílios alimentação e transporte. Conforme o espelho de pagamento do mês de maio, mais de 15 mil servidores ativos no mês de maio receberão.

Esse aumento irá gerar um impacto de R$ 85 milhões na folha de pagamento até o final do ano de 2022. Para a titular da Semed, professora Dulce Almeida, esse aumento representa a valorização que os servidores estão recebendo na atual gestão e que a equipe da secretaria trabalhou muito para que fosse possível.

“A equipe da Semed fez o estudo para que pudéssemos ter esse cenário positivo, que permitiu a assinatura. Isso é um ganho muito grande para a categoria. Temos o terceiro maior piso salarial do Brasil e isso reflete o compromisso do prefeito David Almeida com a educação”, completa.