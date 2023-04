Justiça do Amazonas anuncia parceria com o Sebrae para capacitação de vítimas

O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, iniciou as tratativas com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com o objetivo de oferecer cursos e palestras para mulheres que são vítimas de violência no Amazonas.

O projeto foi anunciado pela dirigente da Coordenadoria Estadual, desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, em reunião realizada na última quinta-feira (20/04) com a diretora técnica do Sebrae Amazonas, Lamisse Said da Silva Cavalcanti.

Realizada na sede do Poder Judiciário Estadual, a reunião que estabeleceu os objetivos da parceria entre o TJAM e o Sebrae Amazonas também teve a participação da juíza auxiliar da Coordenadoria e titular do 1.º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (“1.º Juizado Maria da Penha”), Ana Lorena Gazzineo e da assistente social da mesma Unidade Judiciária, Celi Cristina Nunes.

Conforme salientado durante a reunião, o objetivo da Coordenadoria ao buscar a parceria com o Sebrae Amazonas é o de favorecer o bem-estar social das mulheres vítimas de violência por meio do encaminhamento para participação voluntária destas em cursos de capacitação e palestras.

A perspectiva da parceria, conforme a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar é a de oferecer, de forma regular às mulheres vítimas, o encaminhamento para participação em cursos e palestras de orientação, o que contribuirá para o favorecimento da autoestima das vítimas e, por meio do estímulo ao empreendedorismo, contribuir para a independência financeira destas.

Com informações do CNJ