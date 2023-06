Justiça condena três réus por latrocínio que vitimou idosa no ES

O juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, Flávio Jabour Moulin, condenou por latrocínio três pessoas envolvidas na morte de uma idosa, portadora de Alzheimer. O crime aconteceu no dia 31 de agosto de 2022, no Município.

Segundo o processo, os réus M.M.N., R.R.S. e L.L.M., mediante grave ameaça, subtraíram da residência da vítima: dois anéis, um brinco, um aparelho de televisão, duas garrafas de bebida alcoólica, peças de carne e uma corrente de cor dourada. E, enquanto a ré L.L.M. ficou dando cobertura do lado de fora do imóvel, os outros dois envolvidos levaram a vítima para o quarto da residência, amarraram seus pés e mãos, a agrediram violentamente e a sufocaram com um lençol.

Diante dos fatos, o magistrado verificou que tal conduta está prevista no artigo 157, § 3°, inciso II, do Código Penal, visto que ficou comprovada a subtração dos objetivos pertencentes à idosa, bem como a ocorrência de sua morte.

Assim, ao entender a existência de provas irrefutáveis da culpabilidade dos três denunciados pelo Ministério Público, o juiz condenou os réus M.M.N. e R.R.S. a 25 anos de reclusão e pagamento de 40 dias-multa, e a ré L.L.M. a 24 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 35 dias-multa.

As penas serão cumpridas em regime inicialmente fechado.

Processo: 0006859-59.2022.8.08.0035

Com informações do TJ-ES