Integrantes do CNMP manifestam apoio irrestrito a Augusto Aras

Por meio de uma nota, membros do Conselho Nacional do Ministério Público manifestaram apoio irrestrito ao presidente do órgão, o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Segundo o texto, Aras sempre conduziu com dignidade, respeito e responsabilidade o colegiado. E também sempre se pautou pelos parâmetros constitucionais, afastando-se de pressões partidárias e políticas.

“O Conselho Nacional do Ministério Público reafirma a confiança no trabalho do presidente Augusto Aras”, diz trecho do documento assinado pelos conselheiros Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto; Rinaldo Reis Lima; Moacyr Rey Filho; Engels Augusto Muniz; Antônio Edílio Magalhães Teixeira; Ângelo Fabiano Farias da Costa; Paulo Cezar dos Passos; Daniel Carnio Costa; Jaime de Cássio Miranda; Rogério Magnus Varela Gonçalves; Rodrigo Badaró; e Jayme Martins de Oliveira Neto.

Augusto Aras cumpre atualmente seu segundo mandato como procurador-geral da República, que se encerrará em setembro deste ano. Como a Constituição Federal não impõe limites à recondução do PGR ao cargo, há a possibilidade de Aras ser mantido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com informações do Conjur