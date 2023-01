Ibaneis pede desculpas a Lula por atos de terrorismo em Brasília

O Governador de Brasília, Ibaneis Rocha pediu desculpas ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela invasão da sede dos três poderes, no dia de hoje. No mesmo tom as desculpas são dirigidas aos Ministros do Supremo Tribunal e aos presidentes das Câmaras e do Senado Federal.

O Governador classificou os atos de terroristas e os firmou ser inaceitáveis. Ibaneis disse ainda que não acreditou que as manifestações pudesse tomar as proporções vistas neste domingo.

“O que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós vínhamos monitorando desde a tarde de ontem juntamente com o Ministro Flávio Dino todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram”, disse Ibaneis.