Governador do Amazonas repudia atos antidemocráticos de terroristas em Brasília

Manaus/AM – Os atos de terrorismo realizados em Brasília neste domingo (8), com invasão e depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) por bolsonaristas radicais que buscam um golpe de estado, foram repudiados pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (União).

Lima, por meio de publicação no Twitter, informou que a democracia precisa ser respeitada e que não há mais espaço para violência em um momento em que se busca por união e paz.

“Repudio veementemente os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, neste domingo. É preciso respeitar a democracia. Não há espaço para violência. O momento é de união e paz para o Brasil avançar”, escreveu o governador.