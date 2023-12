Homem que quebrou vidro de carro para roubar celular é condenado em ação do MPSP

Denúncia levada ao Judiciário pelo promotor Tomás Ramadan resultou na condenação, a 4 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, de um homem que quebrou o vidro de um automóvel e roubou o celular da motorista. O crime foi cometido na Rua do Lavapés, bairro paulistano do Cambuci, em 10 de outubro deste ano.

Segundo o apurado, o réu percebeu que a vítima diminuiu a velocidade do veículo em decorrência do trânsito, aproximou-se e estourou o vidro do passageiro usando uma ferramenta. Sem que a mulher esboçasse reação, ele arrebatou o telefone que estava em suas mãos, fugindo em seguida.

Policiais militares conseguiram deter o homem após pessoas que passavam pelo local apontarem em sua direção.

Pela sentença, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Com informações do MPSP