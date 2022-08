Homem que incendiou loteria no Adolpho Lisboa tem prisão decretada em Manaus

Manaus/AM – O juiz Luis Alberto Albuquerque determinou a prisão preventiva de Luis Domingos Siso, 60, acusado de incendiar a loteria localizada no Mercado Adolpho Lisboa, Centro de Manaus, na última terça-feira (16). A decisão do magistrado foi tomada na quarta-feira (17).

Luis Siso já possui auto de prisão em flagrante e apesar de seguir internado em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, assim que tiver alta será encaminhado para uma unidade do sistema prisional.

Quatro pessoas que estavam dentro da loteria no momento do incêndio sofreram queimaduras e estão internadas em estado grave, sendo duas na UTI, do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.