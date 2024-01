Homem é condenado por tentativa de homicídio qualificado

Frederico Gomes da Cruz foi condenado a seis anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar um homem, com disparos de arma de fogo, em um quiosque localizado na região de Samambaia/DF. O crime aconteceu na madrugada do dia 4 de março de 2023.

No dia dos fatos, Frederico, após discussão banal com um frequentador do estabelecimento, atirou na perna do desafeto e fez outros disparos, que não atingiram a vítima. O réu foi condenado por tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum, uma vez que os disparos colocaram em risco a vida e a integridade física das pessoas que estavam no local.

Frederico não poderá recorrer em liberdade e sua prisão preventiva foi mantida pela Juíza Presidente do Júri de Samambaia. O julgamento foi realizado no dia 18/12/2023.

Processo: 0704592-47.2023.8.07.0009

Com informações do TJ-DFT