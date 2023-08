Homem é condenado por tentativa de homicídio após negociação frustrada de veículo

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve a condenação de Tayrone Camargo do Amaral por tentativa de homicídio em razão de negociação frustrada de veículo. A pena foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. O julgamento foi realizado nesta sexta-feira, 4 de agosto.

Os jurados aceitaram a qualificadora proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT): recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com disparos de arma de fogo devido à compra frustrada.

Entenda o caso

O crime ocorreu no dia 9 de janeiro de 2018, por volta de 14h, no Setor Sul do Gama. Tayrone foi até a casa da vítima para acertar o pagamento de um carro que estavam negociando. Ele queria que o responsável pela venda parcelasse no cartão parte do valor combinado. O homem respondeu que, nesse caso, teria que acrescentar juros, o que não foi aceito pelo réu. A vítima então disse que encerraria o acordo. Inconformado, Tayrone sacou uma arma e atirou na direção da vítima, que procurou abrigo dentro de casa e conseguiu se proteger dos disparos. Ele sofreu apenas ferimentos não letais.

Processo 0000725-78.2018.8.07.0004

Com informações do MPDFT