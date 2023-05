Homem condenado por participar do homicídio de duas jovens em MG é preso na Espanha

Foi preso na Espanha, no dia 13 de maio, um homem sentenciado a 30 anos e quatro meses de prisão pela morte de duas mulheres, crime ocorrido em janeiro de 2020, no local conhecido como Córrego Ipanemâo, zona rural do bairro Ipanemão, em Ipatinga, no Vale do Aço. Com a prisão preventiva decretada pela Justiça, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) já iniciou procedimento requisitando a extradição para que o condenado cumpra integralmente sua pena no Brasil.

A denúncia oferecida pelo MPMG apontou que ele, juntamente com outros três homens, todos envolvidos com o tráfico de drogas na região, desconfiados de que as vítimas repassavam informações a facções rivais, resolveram matá-las. As mulheres, segundo apurado, mantinham relações amorosas com dois dos denunciados, um deles o homem preso na Espanha. A Justiça pronunciou dois dos quatro acusados.

O Júri, realizado em agosto de 2022, considerou que os dois denunciados praticaram os homicídios triplamente qualificados. Um deles foi condenado à pena de 39 anos de prisão e o outro, a 30 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado.

A decisão também manteve a prisão preventiva dos réus. Os dois, contudo, naquela data, já eram considerados foragidos. Conforme apurado, o homem agora preso na Espanha deixou o país em fevereiro de 2020, o que levou o MPMG a solicitar a Difusão Vermelha da Interpol. O outro condenado ainda está sendo procurado.

Com informações do MPMG