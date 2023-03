Greve dos metroviários termina após três audiências realizadas no TRT-SP

Chega ao fim a greve dos metroviários em São Paulo após três audiências de mediação realizadas pelo TRT da 2ª Região. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) fez uma proposta que foi aceita na manhã desta sexta-feira (24/3) pelo sindicato da categoria em votação apertada. Com isso, as linhas paralisadas na madrugada de quinta-feira (23/3) devem voltar a funcionar normalmente ao longo do dia.

A companhia propôs pagar R$ 2 mil do abono a cada trabalhador, além de um Programa de Participação nos Resultados de 2023, a ser quitado em 2024. Também se comprometeu a não descontar do salário dos empregados as faltas durante a greve.

A oferta foi uma contraproposta à sugestão de acordo do Ministério Público do Trabalho (MTP) definida durante a terceira audiência no TRT-2 e adotada na noite de quinta-feira pelos metroviários em assembleia.

Com informações do TRT2