Governo não quer CPI sobre atos golpistas e Soraya Thronicke vai ao STF

No Congresso Nacional, um requerimento da Senadora Soraya Thronicke, (União/MS) tenta impulsionar a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por fim apurar os ataques do dia 08 de janeiro em Brasília. No mesmo sentido, há uma articulação feita pelo deputado bolsonarista André Fernandes, do PL/CE. O Governo Lula não quer e trabalha contra. O receio do Governo é que a CPI sirva de palco para a oposição, especialmente contra falhas cometidas por Flávio Dino, no comando da pasta da Justiça. Além disso, possíveis erros de José Múcio podem vir à tona. É tudo o que o Governo quer evitar.

No Congresso Nacional bases de apoio de Lula intensificam movimentos para barrar a criação da CPI. Senadores que assinar o pedido de instauração da CPI recuam sob o argumento de que as investigações que foram deflagradas por ordem do Ministro Alexandre de Moraes seguem à contento.

Um dos argumentos para o arquivamento do pedido de instauração da CPI é o fato de que Senadores que assinaram o pedido, em janeiro, não tiveram seus mandatos renovados na Casa, outros dizem que irão retirar suas assinaturas. A Senadora Soraya Thronicke, ante a resistência, acionou o STF e pede apreciação urgente do pedido, acusando omissão de Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado.