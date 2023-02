Mudança na Constituição sobre Forças Armadas fomenta desentendimentos , inclusive no Governo

O Ministro José Múcio da Defesa, tenta convencer o presidente da República de que a tentativa, por parte de petistas no Congresso, de mudar a redação do Art. 142 da Constituição Federal, sobre os militares, não deva ser uma prioridade. O foco é evitar, por parte de Múcio, um novo processo de desgaste com os militares. O Art. 142 foi muito usado na gestão Bolsonaro para justificar uma intervenção das Forças Armadas no Governo.

Há notícias de que Múcio tenha a simpatia de outros colegas de ministério, pois o objetivo principal deve ser, segundo a visão encampada, a concentração de atenção na tramitação de um projeto de reforma tributária, visando a elaboração de uma âncora fiscal e deixar o assunto dos militares na prateleira. Mas isso não agrada a muitos petistas.

Há parlamentares petistas interessados na mudança constitucional sobre o conteúdo do artigo 142 da Constituição Federal. O deputado Carlos Zaratini, do PT/SP disse que não pode haver uma falsa interpretação de que militares possam atuar como poder moderador da República. Zaratini disse que vai trabalhar para coletar a assinatura dos colegas para a PEC e não quer que o Governo atrapalhe.