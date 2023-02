Pazuello não ofendeu a hierarquia militar revela quebra de sigilo sobre procedimento arquivado

A derrubada dos sigilo dos 100 anos sobre um procedimento do Ministério do Exército que findou sendo arquivado, tornou púbico que Eduardo Pazuello participou de um ato com o então presidente Jair Bolsonaro, no dia 23 de maio de 2021, no Rio de Janeiro, e que a ação foi previamente comunicada ao comandante da Força, na época, o general Paulo Sérgio Nogueira. O documento revela que não houve quebra de hierarquia militar.

Na época o caso teve repercussão porque militares da ativa não podem se manifestar politicamente. Mesmo com procedimento instaurado, Pazuello não sofreu nenhuma punição e a decisão de arquivamento foi considerado um precedente perigoso e um estímulo à irregularidades.

O ex-ministro chegou a participar de uma motociata com Bolsonaro e depois os dois discursaram em cima de um carro de som. Os fatos se tornaram públicos por determinação da Controladoria Geral da União. O procedimento foi arquivado porque se considerou que a conduta atribuída à Pazuello não configurava ofensa aos preceitos hierárquicos e disciplinares.