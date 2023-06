Ginecologista é acusada de racismo contra paciente negra: ‘Cheiro mais forte nas partes íntimas’

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou pelo crime de racismo (Art. 20 caput da Lei 7716/89) a médica ginecologista Helena Malzac Franco. De acordo com a denúncia da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, durante uma consulta ginecológica, a médica afirmou a uma paciente negra que “70% das mulheres negras apresentavam odor mais pronunciado na região genital”.

“O reconhecimento do racismo estrutural e o seu enfrentamento são compromissos institucionais do Ministério Público. Por essa razão, afasto a possibilidade de aplicação dos instrumentos processuais de consenso ( acordo de não persecução penal e proposta de suspensão condicional do processo) por ser desproporcional e incompatível com a infração penal praticada, violadora de importantes valores sociais”, narra trecho da denúncia.

Com informações do MPRJ