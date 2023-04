Gabarito do concurso do Banco do Brasil é divulgado

O Banco do Brasil divulgou na manhã desta segunda-feira (24), os gabaritos do concurso público realizado nesse domingo (23), em todo o país.

Os gabaritos estão disponíveis por especialidade no site https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=bb0122 da Cesgranrio, organizadora do certame.

Aos candidatos interessados em entrar com recursos, o prazo vai até amanhã (25). O resultado do concurso está previsto para ser divulgado no dia 14 de julho.

Ao todo o certame ofereceu 4 mil vagas para contratação imediata nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial. Além disso, o concurso também vai formar cadastro reserva com 2 mil aprovados.