Frota de veículos do STF será abastecida prioritariamente com etanol Iniciativa

Com o objetivo de reduzir a emissão de gás carbônico da atmosfera, o Supremo Tribunal Federal (STF) passará a abastecer os veículos flex de sua frota prioritariamente com etanol. A iniciativa será aplicada de modo imediato e partiu da Secretaria de Relações com a Sociedade (SRS), criada na gestão do ministro Luís Roberto Barroso para dar atenção a temas como sustentabilidade, acessibilidade, segurança da informação, proteção de dados e combate à desinformação.

A secretária de Relações com a Sociedade, Teresa Melo, explica que a substituição dos combustíveis se enquadra nos objetivos da gestão e nas estratégias que vêm sendo desenvolvidas pelo Tribunal para viabilizar o uso sustentável de recursos e a redução de emissões. Ela destacou que a iniciativa integrará o programa STF + Sustentável, mas, antes mesmo de seu lançamento, estão sendo incentivadas pequenas ações em diversas áreas. “Esse tipo de ação estimula outras áreas do STF e até mesmo outros Tribunais a adotarem medidas visando aumentar a sustentabilidade”, afirmou.

Segundo a secretária, as áreas técnicas – Secretaria de Administração de Serviços e Gestão Predial (SAP) e Secretaria de Segurança (SEG) – se manifestaram favoravelmente à substituição. Além disso, em 2023 foram adquiridos 13 veículos híbridos em substituição a carros antigos exatamente em razão do foco na eficiência energética e na redução de emissão de gases de efeito estufa.

Com informações do STF