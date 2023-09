Farmacêutico é condenado por se apropriar de medicamentos

Um farmacêutico que atuava na Farmácia Municipal de Bandeirante, no Oeste do estado, foi condenado pelo crime de peculato. A sentença foi proferida na última quinta-feira (14/9) e o homem foi condenado a três anos e quatro meses de reclusão em regime aberto, substituídos por prestação de serviço comunitário e pagamento de prestações pecuniárias no valor de 10 salários mínimos.

Além disso, ele perdeu o cargo público e foi condenado ao pagamento das custas processuais e do valor de R$ 1.544,93 corrigidos, a título de danos materiais. A decisão é do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Oeste, cabendo recurso por parte do réu.