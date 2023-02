Exército atende Controladoria da União e expõe documento que arquivou processo contra Pazuello

O Comando do Exército cumpriu, no dia de hoje, a ordem que emanou da Controladoria Geral da União para que o processo administrativo que foi aberto em maio de 2021 contra o General Eduardo Pazuello, fosse divulgado, fazendo-se desaparecer o sigilo que havia sido imposto na gestão do Governo Bolsonaro. Em 2021, Bolsonaro e Pazuello discursaram em dupla durante um comício em cima de um carro de som.

Nos fundamentos do arquivamento realizado, o Exército fundamentou que a participação de Pazuello não teve ‘viés político-partidário’ porque ele falou de ‘forma improvisada’ e apenas ‘cumprimentou os presentes e enalteceu o passeio’ realizado.

Segundo o documento, o ex-ministro da Saúde teria sido surpreendido por Bolsonaro, que lhe passou o microfone, sem qualquer combinação anterior. Na época, Pazuello era general da ativa do Exército, não lhe sendo permitido manifestação de natureza política.