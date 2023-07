Empregada doméstica é suspeita, no Rio, de matar o patrão enquanto ele dormia

Uma jovem de 19 anos de idade que, no Rio de Janeiro, trabalhava como empregada doméstica de um homem de 66 anos, assassinado em março de 2023, em Pedra de Guaratiba, na capital carioca, é a principal suspeita da Polícia pelo homicídio do idoso Lilson Braga, morto com um tiro no peito enquanto dormia. Apesar do mês do crime, o corpo da vítima foi encontrada depois de 40 dias do ocorrido.

A arma usada para o crime era da própria vítima, que a mantinha depositada em casa e foi usada, segundo relatos da própria suspeita, porque a mesma estava descontente com algumas condutas do patrão. A prática criminosa está sendo capitulada pela Polícia como latrocínio- o roubo seguido de morte- e as circunstâncias ainda estão sendo apuradas.

A mulher teria sacado dinheiro de contas correntes, com o uso do cartão da vítima e com retiradas em pontos diferentes, que somaram um total de R$ 3 mil. A Polícia concluiu, pelas circunstâncias do fato, de que haja outros envolvidos no delito. Hoje, a principal suspeita segue presa, para investigações, por meio de um decreto de prisão temporária.