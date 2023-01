Dino anuncia 200 prisões e diz que identificou financiadores

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que cerca de 200 pessoas foram presas em flagrante pela participação nos atos terroristas que ocorreram em Brasília neste domingo (8/1). Também afirmou que cerca de 40 ônibus foram apreendidos e que os financiadores dos veículos já foram identificados.

“Já identificamos todos os ônibus que vieram para Brasília e os financiadores dos ônibus. Vamos ter novos pedidos de prisão preventiva”, disse ele em entrevista coletiva.

Segundo o ministro, a pasta vai atuar a partir de quatro prioridades: restabelecer a ordem pública; prender em flagrante os envolvidos; apreender ônibus; e identificar todos os financiadores.

Um grupo de manifestantes bolsonaristas invadiu na tarde deste domingo o prédio do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto e promoveu um quebra-quebra nos locais.

O plenário do STF foi destruído pelos terroristas, que não se conformam com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022 e pedem um golpe militar no Brasil.

Depois da invasão ao Congresso, os manifestantes avançaram para a Praça dos Três Poderes, onde houve confronto. A Polícia Militar utilizou bombas de efeito moral e balas de borracha contra os manifestantes terroristas, que revidaram com rojões.

Houve também invasão ao Palácio do Planalto, o local de trabalho do presidente da República. Vídeos feitos pelos próprios invasores mostram os vários danos causados por eles. Alguns terroristas conseguiram chegar até mesmo ao andar em que fica o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula decretou intervenção na segurança pública do DF por causa dos atos não reprimidos em Brasília. O decreto foi lido por ele em um pronunciamento em que condenou a atuação dos vândalos. Com informações do Conjur