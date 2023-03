Desenrola deve entrar em funcionamento e retirar brasileiros da inadimplência

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embora tenha anunciado o programa Desenrola, em evento no Palácio do Planalto, ainda não fixou uma data para que seja lançado, muito embora seja previsto, pelo próprio Governo, que esse programa seja efetivado em breve espaço de tempo. Cuida-se de um programa onde se prevê a oportunidade de milhares de brasileiros renegociarem suas dívidas. A ideia é reduzir o número de famílias em situação de inadimplência no país, facilitando a renegociação de dívidas de pessoas com renda em até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Serasa.

Bancos públicos estão sendo chamados para ingressarem na parceria do programa, e deve beneficiar 40 milhões de brasileiros, isso porque se prevê um fundo com recursos da União que possa ser utilizado para a plena satisfação das dívidas, o que acalentaria o risco de receio das instituições financeiras chamadas a emitir empréstimos com juros mais baixos para que os interessados possam quitar suas dívidas e sejam beneficiados pelo programa.

Há requisitos para participar do Desenrola. Será destinado àqueles que recebem dois salários mínimos, ou seja, pouco mais de R$ 2.600 ao mês e que possuem dívidas que somam até R$ 5 mil. Essas dívidas, além de existentes e registradas em órgão de proteção ao crédito, devem contar com atraso de mais de 180 dias e terem sido contraídas até 31 de dezembro de 2022. Quando estiver em vigor esse programa, os interessados poderão procurar a pagina gov.br, do governo federal, para aderir e aceitar as regras propostas.