CPI sobre atos golpista se traduz num ‘nem pensar’ para Luiz Inácio Lula da Silva

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva promete jogar duro contra as intenções de se por no jogo político uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para se apurar os atos golpistas do dia 08 de janeiro deste ano. Segundo o presidente, órgãos federais têm mecanismos de investigação para conduzir o caso de forma autônoma, sem precisar dos trabalhos dos parlamentares. O governo está jogando pesado e continuará a investir contra esse instauração de CPI.

Recentemente, o Senador Humberto Costa, do PT, anunciou que o presidente vai investir pesadamente contra a pretensão de senadores e deputados interessados numa CPI sobre os atos de 8 de janeiro. Há notícias de que Lula teria insinuado que não iria pagar emendas aos deputados de primeiro mandato que porventura endossem ou venham a endossar o protocolo de investigação visado pela Câmara e pelo Senado.

Lula já declarou que a União tem instrumentos para investigar o que ocorreu no dia 08 de janeiro em Brasília, com a punição de todos e que ninguém saíra ileso das sanções. Mas há interesse, via parlamento, em saber não somente quem participou, executou, mas quem financiou, quem se omitiu, com todos os detalhes antecedentes e presentes nos atos de vandalismo.

Há informações, também, de que o presidente Lula tenha oferecido R$ 60 milhões em emendas tipo RP2 para os parlamentes que, mesmo já tendo assinado a proposta, retirem suas subscrituras de apoio à iniciativa. Essa emenda, à exemplo do orçamento secreto, não especificaria o autor e o destino dos recursos.