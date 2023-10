Contrabando e descaminho de mercadorias eletrônicas estão na mira da Polícia Federal

Nesta semana de outubro, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram operação contra organização criminosa ligada ao descaminho de produtos eletrônicos do Paraguai e lavagem de dinheiro.



Os mandados judiciais foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra, sendo 70 mandados de prisão preventiva e 95 mandados de busca e apreensão, além de decretar o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens dos suspeitos.



No Paraná, a operação ocorre em 20 cidades, sendo elas: Marechal Cândido Rondon, Palotina, Terra Roxa, Guaíra, Foz do Iguaçu, Pato Bragado, Francisco Beltrão, Cianorte, Indianópolis, Maringá, Rondon, Tapejara, Umuarama, Douradina, Loanda, Campo Mourão, Querência do Norte, Altônia, Iporã e Curitiba.



A ação policial investigava esquema de descaminho de eletrônicos, ou seja, crime de importação clandestina, quando não se paga imposto pela compra de mercadoria estrangeira, que teria causado prejuízo de mais de 380 milhões de reais.



Foram realizadas diversas audiências de custódia na sede da Justiça Federal de Guaíra, em razão do cumprimento dos mandados de prisão preventiva e prisões em flagrante delito executadas na região. Também foram realizadas audiências de custódia híbridas com municípios dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Piauí.



Outras 17 audiências estão sendo realizadas com os custodiados na Cadeia Pública de Maringá, totalizando mais de 52 audiências de custódia realizadas no dia.

Fonte TRF