Confira a lista de inscrições deferidas para estágio do MPAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) divulgou no último dia, 25/10, a lista de inscrições deferidas para o XXIV Exame de Seleção de Estagiários de Direito, conforme estabelecido no Edital N.º 001/2023/PGJ. A Comissão Organizadora, responsável por supervisionar o processo, tornou pública a relação de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, um passo importante no caminho para o credenciamento como estagiários de Direito no MPAM.

A lista de inscrições deferidas está disponível para consulta no site oficial do MPAM e serve como um guia essencial para os candidatos que agora poderão prosseguir no processo de seleção.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 3655-0753, no horário de atendimento das 8h às 14h.

A lista pode ser conferida aqui

Com informações do MPAM