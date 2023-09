CGU e PF combatem irregularidades na saúde em Urbano Santos (MA)

A Controladoria-Geral da União (CGU) participa, nesta quinta-feira (14/09), da Operação Pane no Sistema. O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Federal (PF). O objetivo é combater um esquema criminoso que superestimava a quantidade de procedimentos de reabilitação pós-Covid-19 informados ao SUS, com intuito de aumentar o repasse de recursos provenientes do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC).

Investigações

Em continuidade à Operação Fator Comum (05/07/2023), em que a CGU analisou os Boletins de Produção Ambulatorial (BPA) de municípios destacados pelo Ministério da Saúde, verificou-se que o município de Urbano Santos (MA) inseriu mais de 500 pacientes também registrados por outros entes (identificados pelo Cartão SUS), indicando a reutilização de registros de procedimentos.

Esses pacientes “compartilhados” indicam a existência de um operador em comum que funciona como prestador de serviço de assessoria ou consultoria aos municípios e que introduz os dados desses mesmos pacientes nos diferentes sistemas dos municípios.

O município de Urbano Santos (MA), que possui 33.459 habitantes e três fisioterapeutas cadastrados, informou ao Ministério da Saúde um total acumulado de 1.876 casos de Covid-19 e mais de 80 mil procedimentos de reabilitação pós-Covid-19 realizados no período de janeiro a maio de 2022, ao passo que registrou 891 pacientes em reabilitação com reiteradas reabilitações no período analisado.

Com a inserção de dados falsos, a Prefeitura teria recebido indevidamente R$ 1.757.150,28 oriundos da Ação “FAEC – Reabilitação Pós-Covid-19”.

Impacto Social

O repasse de recursos da Saúde sem o devido lastro em informações reais compromete a capacidade de financiamento do sistema como um todo, principalmente se levarmos em consideração que apenas o estado do Maranhão recebeu mais de 93% do valor que seria destinado a todo o país.

Noutro passo, tem-se que o fato de os sistemas não refletirem a realidade compromete sobremaneira a capacidade do gestor federal de calibrar a sua política pública e assim alcançar o sucesso com as priorizações e estratégias que cada contexto social requer.

A ação desencadeada pela CGU e pela PF, desse modo, contribuirá não apenas para interrupção da atividade fraudulenta e lesiva ao patrimônio público, como também possibilitará melhorias gerais para as políticas públicas na área da saúde no Maranhão.

Diligências

A Operação Pane no Sistema consiste no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Urbano Santos (MA) e Vargem Grande (MA), além de afastamento de servidores de suas funções públicas. O trabalho conta com a participação de quatro auditores da CGU e de 18 policiais federais.

A CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da União (OGU), mantém a plataforma Fala.BR para o recebimento de denúncias. Quem tiver informações sobre esta operação ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode enviá-las por meio de formulário eletrônico do Fala.BR. A denúncia pode ser anônima, para isso, basta escolher a opção “Não identificado”.

O cadastro deve seguir, ainda, as seguintes orientações: No campo “Sobre qual assunto você quer falar”, basta marcar a opção “Operações CGU”; e no campo “Fale aqui”, coloque o nome da operação e a Unidade da Federação na qual ela foi deflagrada.

Com informações da CGU