Bolsonaro se sobrepõe às críticas sobre somas altas de Pix, e diz que ‘sobra pra um caldo de cana’

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, demonstra que não se curva às pressões para torná-lo, quiçá, cada vez mais vulnerável ante a opinião pública. Com esse parâmetro reagiu aos efeitos das informações divulgadas pela imprensa sobre os relatórios do COAF nos quais evidenciavam o recebimento de altas somas de Pix. Um total de R$ 17,2 milhões. Bolsonaro não se intimidou e disse, ironicamente, ‘dá para tomar um caldo de cana’.

A frase completa foi registrada no dia de ontem, dia 29 de julho, por ocasião de um evento do PL Mulher, que tem à frente Michele Bolsonaro. O ex-presidente, ao se manifestar sobre uma provocação sobre a matéria divulgada na imprensa- o recebimento de milhões em transferências de Pix- naturalmente dispôs: “Dá pra pagar todas as minhas contas e ainda sobra dinheiro pra tomar um caldo de cana e comer um pastel com dona Michelle”. Com isso, as atenções foram todas voltadas para o ex-Presidente.

O “Encontro Mulher”, promovido pelo PL ocorreu em Florianópolis, e teve o escopo de disseminar a relevância da participação feminina na vida política. De ‘surpresa’ surgiu Bolsonaro, em fala ‘roubada’ que durou cerca de oito minutos. Não faltou espaço para que Bolsonaro novamente criticasse os seus ‘algozes’ no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente disse que foi punido por suas virtudes e não por seus erros, o que é, segundo ele ‘lamentável’.