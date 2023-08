Banco não responde por débitos indevidos se o cliente deu causa às cobranças

É irregular a cobrança de tarifa bancária que não encontre causa que a justifique. Diversamente, se as cobranças de taxas bancárias, mensalmente lançadas, decorram de motivo que foi gerado pelo próprio correntista afasta-se o raciocínio da ilegitimidade nos lançamentos desses débitos na conta corrente do consumidor.

Com essa premissa lógica, o juiz Moacir Pereira Batista, por meio de voto condutor na 3ª Turma Recursal, reformou sentença que não observou que os extratos bancários do autor demonstravam a inexistência de saldo suficiente para o pagamento de mensalidades de empréstimos contratados, razão de ser das cobranças de ‘Encargos Limite de Cred” pelo Bradesco.

A sentença reformada da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, havia adotado a tese de que o banco havia realizado descontos a titulo de tarifa de pacote de serviços bancários sem prévia e expressa autorização do consumidor e determinou a restituição dos valores em dobro, por entender figurada a ausência de engano justificável. Negou no entanto, indenização por danos morais, por concluir que o fato, em si, não fazia presumir prejuízos a direitos de personalidade.

Ao reexaminar os fatos, em segunda instância, o Relator firmou que a sentença deveria ser reformada porque se percebia que os extratos juntados pelo autor evidenciavam que mês a mês não havia salto suficiente para cobrir o pagamento de empréstimos contratados com o Banco e outros débitos de sua conta bancária. Desta forma, ao lançar as tarifas, o Banco exercitava direito regular.

“Vejo que dos fatos narrados o fornecedor apenas praticou seus atos comerciais relacionados à livre iniciativa, direito esse previsto nos arts. 1º, IV, e 170, ambos da Constituição Federal”.

Processo nº 0677699-95. 2021.8.04.0001

