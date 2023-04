Aprovados no concurso homologado em 2017, mais 11 servidores tomam posse no TRT-11

Após quase seis anos de espera, mais cinco analistas e seis técnicos judiciários aprovados no concurso público homologado em 2017 realizaram o sonho de ingressar no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR). A solenidade de posse ocorreu na manhã de terça-feira (11/4) e foi conduzida pelo vice-presidente no exercício da Presidência, desembargador Lairto José Veloso, no auditório do Anexo Administrativo, em Manaus (AM).

Ao dar boas-vindas e parabenizar as novas servidoras e os novos servidores pela conquista da tão almejada vaga no serviço público, o vice-presidente do TRT-11 falou que o destino quis que ele conduzisse a cerimônia de posse de aprovados no concurso C-076, cuja validade foi prorrogada durante sua gestão na Presidência do tribunal. O desembargador Lairto Veloso também falou sobre a postura que se espera dos profissionais recém-empossados, sempre pautada na ética e na cordialidade. “A partir de hoje, vocês passam a fazer parte de uma grande família, presente nos estados do Amazonas e de Roraima”, declarou.

A juíza auxiliar da Presidência, Carolina França, salientou a honra de receber os novos profissionais que vão servir à sociedade que é atendida pelo TRT-11. “Eu desejo muito sucesso e quero que saibam que vocês são muito importantes para o nosso tribunal. Tenho certeza que terão muitas oportunidades, independente da unidade em que estiverem lotados. Esse é o espírito do nosso tribunal e é por isso que a nossa justiça é tão respeitada”, disse a magistrada.

O diretor de gestão de Pessoas, Alfredo Melo, falou sobre as particularidades do concurso C-076, cuja validade expira no dia 4 de junho deste ano, seis anos após a homologação. Também comentou sobre a expectativa de crescimento profissional dentro da instituição e compartilhou sua própria história: “Este é um tribunal que dá oportunidades. Ingressei aqui oito anos atrás e hoje sou diretor de Gestão de Pessoas, não por causa de apadrinhamento ou relações de amizade, mas simplesmente porque o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região valoriza aqueles que trabalham”.

Os novos analistas judiciários são: Daniel Maia de Carvalho, Daniel Portela Santos Sucupira, Douglas de Souza Martins Soares Braga, Rafael Verolez e Rodolfo Monte Soares Tojal. Já no cargo de técnico judiciário, foram empossadas duas servidoras e dois servidores: Danyelle Barbosa de Queiroz, Denise Beatriz Magalhaes de Figueiredo Carvalho, Fernanda dos Santos Alexandrino, Paulo Wanderley de Sá Leitão Neto, Pedro Henrique Tomaz Afonso Alves e Taionara Moreira Milani.

Participaram da solenidade a secretária-geral da Presidência, Neila Hagge; o diretor-geral Ildefonso Rocha; o diretor da Coordenadoria de Comunicação Social, Matheus Santos; o diretor da Coordenadoria de Gestão do Desenvolvimento de Pessoas, Lucas Prado; a diretora da Divisão de Cerimonial, Lenúbia Aziz, além de chefes de seção e servidores do tribunal.

No tempo certo

O carioca Douglas Braga tomou posse como analista judiciário na área administrativa em vaga decorrente de vacância. Oriundo do TRT-2 (SP), ele disse entender que a posse no TRT-11 aconteceu no tempo certo. “Sabemos o quanto foi difícil chegar, pois muitos vieram de outros estados, mas eu espero somar com a minha história e com a experiência adquirida em todos os lugares por onde já passei. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui”, declarou.

Ele fez questão de dizer que se sente acolhido desde que chegou a Manaus (AM). Com formação superior em Tecnologia em Produção Publicitária pela Unigran Dourados (MS), o novo servidor do TRT-11 vê a capital amazonense como uma cidade simbólica quando se pensa na Amazônia. Casado, conta que sua esposa é militar da Marinha e vai pedir transferência para Manaus (AM).

Amazonense de Manaus, a técnica judiciária Danyelle Queiroz também demonstrou gratidão por ingressar em um cargo público na cidade onde nasceu e foi criada. Graduada em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a nova servidora do TRT-11 levou o marido e os familiares, incluindo sua filha Maria Helena de quase quatro meses de vida, para celebrarem com ela esta conquista profissional.

Ela resumiu os sentimentos que afloraram num dia tão significativo após uma longa espera. “Estou muito feliz e agradecida a Deus pela oportunidade de tomar posse e fazer parte do quadro de servidores. Eu espero poder contribuir com a Justiça do Trabalho em nossa região”, concluiu.

