Anderson Torres é multado por Ibama após vistoria identificar criação ilegal de pássaros

O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-Secretário de Segurança Pública, do Distrito Federal, Anderson Torres, teve, no dia de hoje, mais uma vez, sua residência vistoriada, desta feita por agentes do IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O motivo: Uma operação que visou apurar a criação ilegal de pássaros silvestres.

Torres, teria, segundo o Ibama, ultrapassado o limite de transferência estabelecido para criadores amadoristas. O ex-ministro responderá por utilizar animais em desacordo com a autorização obtida e outras irregularidades detectadas pelos agentes. Anteriormente, Torres foi alvo de uma busca e apreensão em sua residência, lugar onde foi encontrada uma planilha de implantação de estado de defesa no TSE.