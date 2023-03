Ainda que dívida tenha preexistido não se justifica nome do cliente em cadastro negativos

Mesmo com o acordo realizado com o cliente, a instituição financeira manteve o nome do correntista negativado no cadastro de inadimplentes, o que ensejou a busca do interessado por medida judicial que determinou ao Aymoré providências, sob pena de multa, para a exclusão da negativação mantida. O Banco teve recurso negado contra a decisão judicial. A Relatora Maria das Graças Pessoas Figueiredo firmou que não subsistiram razões para manter o nome do cliente negativado, não se acolhendo a justificativa de exercício regular do direito da instituição face à dívida anteriormente existente.

O autor, na ação, debateu ser indevida a manutenção do seu nome em cadastro de inadimplentes, após ter cumprido acordo celebrado com a instituição financeiro. O banco levantou a tese de que a negativação do nome do cliente foi legítima porque houve cobranças realizadas, e que agiu exercício regular do direito.

O Juiz, em primeiro grau, acolheu a pretensão do autor, em obrigação de fazer, contra o banco, e, em medida cautelar, entendeu estarem presentes os requisitos de sua concessão, determinando a imediata retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes. O banco resistiu, concluindo ter ocorrido exercício regular de direito.

“Diante da assinatura de acordo para parcelamento da dívida, não há razão para não se suspender a negativação do nome do agravado em relação ao débito objeto dos autos’, editou a decisão em segundo grau.

Processo nº 4006134-21.2022.8.04.0000

