Agressor de Zanin não compareceu a audiência em Brasília por falta de localização

O empresário Luiz Carlos Basseto Júnior não compareceu, no dia de ontem, a uma audiência na justiça do Distrito Federal cuja finalidade foi a de conciliação entre ele e o advogado Cristiano Zanin. Cristiano foi vítima de ameaças pelo empresário em janeiro deste ano no Aeroporto de Brasília. A ausência é atribuída a não localização do empresário, por não ter sido encontrado no endereço disposto nos autos. O caso é presidido pelo juiz Nelson Ferreira Júnior, da 6ª Vara Criminal do Distrito Federal.

Além da persecução penal, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, há contra o empresário um pedido de reparação por danos morais no valor de R$ 150 mil. O empresário é bolsonarista e lançou contra Zanin, no Aeroporto de Brasília agressões verbais e ameaças que circularam nas redes sociais no dia 11 de janeiro, quando o episódio ocorreu.

Zanin havia acabado de desembarcar na Capital Federal e estava escovando os dentes no banheiro do aeroporto quando foi abordado pelo empresário, vestido com uma camiseta de cor laranja. Zanin foi xingado com vários impropérios, sendo chamado de vagabundo, safado, corrupto e outras qualificações negativas. A investigação foi pedida pela Ordem dos Advogados do Brasil.