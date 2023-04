Advogado pode exercer direito de reservar honorários contratuais a seu favor em autos de execução

A Desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do Tribunal de Justiça, fixou que o advogado pode exercer o direito de pedir a reserva de honorários e de ter a seu favor a expedição do alvará para levantamento dos valores por determinação judicial, em autos de execução, no qual demonstra ter firmado contrato de prestação de serviços com o cliente, fazendo jus à permissão de receber os valores contratados no curso da ação, mormente quando não exista nenhum litígio entre o causídico e a parte que representa processualmente.

O direito é tocante ao previsto no Estatuto da OAB, onde se prevê que ‘se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo de este provar que já os pagou’.

Para a Relatora, o pedido de reserva de honorários possui a característica de tutela de urgência, porque procura resguardar o direito do causídico em receber parte dos honorários advocatícios devidos naquela ação, evitando que o direito se esvazie com eventual levantamento por terceiro, da integralidade do valor ali depositado sem o pagamento do valor equivalente aos serviços prestados’.

No caso concreto, o causídico obteve o reconhecimento do direito por meio de agravo de instrumento , uma vez que a decisão do juízo, na origem, foi contrária ao requerimento de expedição de alvará ao argumento de que a procuração colacionada aos autos não tinha poderes especiais.

No recurso o causídico demonstrou haver instrumento procuratório com poderes específicos, bem como contrato de honorários celebrado com o constituinte, podendo fazer jus ao levantamento de depósito referente à incidência de verba de honorários, na proporção contratada.

A decisão deliberou que, por expressa previsão legal, a reserva dos honorários contratuais em favor dos patronos, nos autos de execução, é permitida apenas mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais em momento prévio à expedição do mandado de levantamento ou precatório, requisitos que teriam sido atendidos.

