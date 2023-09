Advogada que filmou amiga dando vodka ao gato é demitida do quadro de servidores da SEAP

Na última quinta-feira (7), um vídeo que mostra uma mulher dando vodca ao seu gato de estimação circulou pela internet e causou revolta. O caso ocorreu em Brasília. No vídeo, a mulher aparece dando bebida alcoólica para o animal.

A mulher foi filmada por uma amiga, que é advogada e pertencia, até então, ao quadro de servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap). Após a advogada se envolver no caso, o Governo do Amazonas demitiu a servidora por maus tratos aos animais.

O vídeo foi divulgado pela deputada estadual Joana Darc, nele, a ex-servidora – recém demitida, Eliane Andrade, divulga as imagens da amiga que segurava o copo para o gato tomar a bebida. No vídeo, a advogada ainda cita o nome da defensora dos animais, Joana Darc: “Joana Darc tem um gato bebendo vodka”.

Em Stories posterior, a mulher afirma que o gato se arrastava no chão após o consumo do álcool.

Em nota, a SEAP e a OAB, publicaram nota repudiando maus-tratos contra os animais.