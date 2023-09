Acusado de matar por suposta dívida de drogas é condenado a 25 anos de prisão

O réu Joab Pereira dos Santos foi condenado a 25 anos de reclusão pela morte de Alexandra Camilo Medeiros, ocorrida em 2011, no bairro Rio Novo, em Maceió. O júri popular, conduzido pelo juiz Geraldo Amorim, da 9ª Vara Criminal.

De acordo com a sentença, o réu poderá apelar em liberdade, desde que não seja preso por outro processo, uma vez que não foi pedida a sua prisão preventiva.

Os jurados condenaram Joab dos Santos por homicídio qualificado (uso de meio cruel e motivação torpe). Na dosimetria da pena, alguns elementos foram considerados desfavoráveis ao réu, como sua conduta social e a circunstância do delito.

“O réu cometeu o crime em concurso com terceiro, em pleno Dia Mundial da Paz (1º de janeiro), com intensa ousadia, em local ermo, em nítida intenção de tentar dificultar eventual elucidação da autoria delitiva”, destacou o juiz Geraldo Amorim.

O caso

O crime ocorreu durante as comemorações pela passagem do ano de 2010 para 2011. Segundo os autos, a vítima teria ido à procura do réu para comprar drogas.

O laudo médico apontou que ela foi atacada com um objeto perfurante, tendo os dentes fraturados e sofrendo dilaceração cerebral. O crime foi supostamente motivado por dívida de drogas.

Matéria referente ao processo nº 0009072-55.2015.8.02.0001

Com informações do TJ-AL