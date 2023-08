Acusado de matar desafeto esfaqueado é condenado a 19 anos e 10 meses de prisão

O Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete condenou na última segunda-feira (21/08) a 19 anos e 10 meses de reclusão o homem acusado de matar a facadas Luis Carlos Moreira Rodrigues, em 2017. O julgamento foi presidido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca.

José Marcelo Silva de Jesus, conhecido como “Castelhano”, é acusado de homicídio doloso qualificado. De acordo com a acusação, o réu teria esfaqueado Luis Carlos na saída de uma festa, em 07/05/17. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Naquela noite, os homens estavam no mesmo bar e teriam discutido. Quando Luis Carlos saiu de lá, de bicicleta, teria sido surpreendido pelo desafeto, que o atacou com uma faca. O motivo do crime seria ciúmes da ex-companheira da vítima, com quem o réu estava se relacionando.

Ele não poderá recorrer da pena em liberdade.

Ação Penal nº 5000921-13.2017.8.21.0002/RS

Com informações do TJ-RS