Acusado de matar companheira e filho de três meses vai a júri nesta quarta

O homem acusado da morte da companheira e do filho de apenas três meses será julgado em sessão do Tribunal do Júri agendada para esta quarta-feira (22/11), a partir das 9h, no Fórum Central da comarca de Blumenau. O homicídio que comoveu a comunidade blumenauense ocorreu na madrugada do dia 24 de julho de 2022, na rua dos Caçadores, bairro Velha Central. Após o crime, o acusado teria fugido do Estado com o filho primogênito do casal.

Consta na denúncia do Ministério Público que, no quarto do casal, o denunciado asfixiou a companheira enquanto ela dormia e, em seguida, a agrediu com diversos golpes de faca na região do pescoço, o que levou a vítima a óbito. Nas mesmas circunstâncias, ele ainda teria utilizado a faca para ceifar a vida do filho mais novo.

Ele será julgado pelo crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de asfixia e de meio cruel e razões da condição do sexo feminino – feminicídio – com características de violência doméstica e familiar, na presença física dos descendentes da vítima. Em relação ao filho, o réu será julgado por homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e contra menor de 14 anos, com causa de aumento por ser pai da vítima.

Com informações do TJ-MA