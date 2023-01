Acusação de crime sexual contra Daniel Alves motivam custódia na Espanha

Daniel Alves, o jogador brasileiro que participou da última Copa do Mundo, aos 39 anos de idade, responde, na Espanha, pela acusação de crime sexual. O abuso teria sido praticado no último dia 30 de dezembro, em Barcelona. Ouvido pela polícia, Daniel saiu detido, no dia de hoje, sendo custodiado em um carro policial. Não há maiores detalhes sobre o caso, mas o jogador nega as acusações.

Os fatos que moveram o procedimento contra Daniel teriam ocorrido no dia 30 de dezembro. Na noite do dia 29, o jogador estaria numa discoteca, em Barcelona. Teria sido nessa discoteca, a Sutton,que o jogador ‘teria colocado a mão entre as roupas íntimas da mulher’.

A Polícia catalã, a ‘Mossos dÉsquadra’ colheu os depoimentos iniciais, formalizando o procedimento contra Daniel Alves. Informações dão conta de que, logo após, houve o recebimento regular da denúncia. Daniel Alves está sendo ouvido por um juiz espanhol, após a detenção.