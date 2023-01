Pontos críticos na relação de Lula com Militares das três Forças será levado à mesa hoje

No dia de hoje, 20 de janeiro, ocorrerá a reunião do presidente da República com os comandantes das três Forças. O encontro foi orquestrado pelo Ministro da Defesa, José Múcio, embora tenha ocorrido a formalização da reunião pelo Comandante em Chefe das Forças Armadas, que expressou suas claras desconfianças com os militares.

Lula vai cobrar dos comandantes Júlio Cesar de Arruda, do Exército, Marcos Sampaio Olsen, da Marinha e Marcelo Kanitz Damasceno, da Aeronáutica, que não se abra mão das regras que proíbem a politização das tropas. Lula se posicionará, como expresso pela imprensa, com sua autoridade constitucional, como Comandante em Chefe das Três Forças, e exigirá punição a episódios de indisciplina, sem que se passe a mão nos atos de indisciplina cometidos por militares em relação aos ataques do último dia 08.

Mas os militares têm, também, reivindicações a fazer ao Presidente. Uma dessas reivindicações é que Lula se comprometa a não divulgar a íntegra do processo disciplinar que foi aberto contra o general Eduardo Pazuello, ex-ministro de Saúde de Bolsonaro. Pazuello que não foi punido por participar de ato político ao lado de Bolsonaro.

Os militares também não querem que o novo governo altere currículos escolares nas Instituições das três Forças, que não se mexa na previdência militar, e outras reivindicações que irão fazer parte das ‘pautas’.