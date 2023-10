Vinho de magistrados trabalhistas é produzido e vendido no Rio Grande do Sul

Cinco amigos ligados à Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul — dois juízes na ativa, um desembargador, um juiz aposentado e um perito — têm seu próprio vinho. Desde 2019, eles produzem o Résistance, vendido na internet e também em uma loja física de Porto Alegre.

O sócio-administrador Paulo Luiz Schmidt — juiz do Trabalho aposentado que hoje também atua como advogado — explica que os cinco amigos se envolvem menos com a parte comercial e mais com a “elaboração lúdica” dos produtos.

Os outros quatro sócios do negócio são: o desembargador Francisco Rossal de Araújo, atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; o juiz Edson Pecis Lerrer, titular da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; o juiz Ary Faria Marimon Filho, titular da 28ª Vara do Trabalho da capital gaúcha; e Evandro Krebs Gonçalves, perito da Justiça do Trabalho.

Os vinhos são feitos na cidade Pinto Bandeira (RS), na serra gaúcha. A região onde o município se encontra tem certificação exclusiva para espumantes, registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

No próximo dia 22/11, haverá um happy hour de lançamento de novos rótulos do Résistance no Clube das Nações, em Brasília.

Com informações do Conjur