Um é condenado e outro absolvido por prática de feminicídio em júri popular

O Conselho de Sentença do júri popular realizado na Comarca de Tarauacá, para decidir se dois homens cometerem crime de feminicídio, terminou na noite desta quinta-feira, 30, após dois dias de julgamento. Os jurados entenderam que da dupla, apenas um deve ser condenado pelo crime de homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica ou familiar. O outro foi absolvido das acusações.

A vítima foi morta em setembro de 2018 violentamente, por asfixia, conforme o laudo pericial, por ter terminado o relacionamento com o réu e este não ter aceito.

Para os jurados, as consequências foram graves, visto que a vítima era adolescente, com uma vida interrompida deixando a família, em especial seu pai já idoso, com dificuldades psicológicas e estruturais, e decidiram condenar o réu para cumprir a pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime fechado.

O júri popular foi conduzido pelo juiz de Direito Guilherme Fraga.

Com informações do TJ-AC